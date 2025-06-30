Ситуация на дорогах Одесской области — пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию и пожар грузовика

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: Национальная полиция

На трассе Одесса — Рени, недалеко от села Утконосовка Измаильского района, загорелся грузовик. Из-за этого на дороге значительно ограничено движение транспорта — водителей просят объезжать этот участок.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Возгорание грузовика

На месте пожара сейчас работают группа реагирования патрульной полиции, которая осуществляет регулирование дорожного движения по одной полосе, и сотрудники ГСЧС. Водителей просят по возможности выбрать альтернативный путь через ближайшие населенные пункты — Лощиновку, Каланчак и Каменку.

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Грузовик горит. Фото: Измаильская ОТГ

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" уже образовалось несколько небольших пробок. Кроме того, движение там несколько затруднено из-за проведения дорожных работ. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, тянучек пока не наблюдается.

Пробка возле Паланки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек также не наблюдается. Однако они фиксируются неподалеку пограничных сел — в частности вблизи Каменки и Утконосовки (из-за возгорания грузовика). Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

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Пробки возле приграничных сел. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.