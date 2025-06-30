Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії та пожежа вантажівки

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: Національна поліція

На трасі Одеса — Рені, неподалік села Утконосівка Ізмаїльського району, загорілася вантажівка. Через це на дорозі значно обмежений рух транспорту — водіїв просять об'їжджати цю ділянку.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Загоряння вантажівки

На місці пожежі наразі працюють група реагування патрульної поліції, яка здійснює регулювання дорожнього руху однією смугою, та співробітники ДСНС. Водіїв просять по можливості обрати альтернативний шлях через найближчі населені пункти – Лощинівку, Каланчак та Кам'янку.

Палаюча вантажівка. Фото: Ізмаїльська ОТГ

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилося декілька невеличких заторів. Крім того, рух там дещо ускладнений через проведення дорожніх робіт. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок поки не спостерігається.

Затор біля Паланки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок також не спостерігається. Однак вони фіксуються неподалік прикордонних сіл — зокрема поблизу Кам'янки та Утконосівки (через загоряння вантажівки). Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Затори біля прикордонних сіл. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.