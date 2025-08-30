Видео
Выезд в Молдову затруднен — сильные пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 17:26
Пробки на трассе Одесса-Рени возле Паланки и Орловки
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Движение по трассе Одесса-Рени, в субботу вечером, 30 августа, парализовано большими пробками. Больше всего машин собралось возле пункта пропуска в селе Паланка, там наблюдаются большие очереди из желающих выехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня несколько часов. На самой границе наблюдается большая очередь из желающих попасть в Молдову.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать за счет Всемирного банка, проект предусматривает не только ремонт асфальта, но и строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры. Также мы писали, что на границе с самопровозглашенным Приднестровьем построят рокадную дорогу и установят биспектральные камеры, чтобы лучше контролировать ситуацию с безопасностью.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
