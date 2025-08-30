Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд в Молдову ускладнено — сильні затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд в Молдову ускладнено — сильні затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 17:26
Затори на трасі Одеса-Рені біля Паланки та Орлівки
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Рух трасою Одеса-Рені, у суботу увечері, 30 серпня, паралізований великими заторами. Найбільше машин зібралося біля пункту пропуску в селі Паланка, там спостерігаються великі черги з охочих виїхати за кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні декілька годин. На самому кордоні спостерігається велика черга з охочих потрапити до Молдови.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати коштом Світового банку, проєкт передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури. Також ми писали, що на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери, щоб краще контролювати безпекову ситуацію.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації