Затори на трасі Одеса-Рені біля Паланки та Орлівки

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Рух трасою Одеса-Рені, у суботу увечері, 30 серпня, паралізований великими заторами. Найбільше машин зібралося біля пункту пропуску в селі Паланка, там спостерігаються великі черги з охочих виїхати за кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні декілька годин. На самому кордоні спостерігається велика черга з охочих потрапити до Молдови.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати коштом Світового банку, проєкт передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури. Також ми писали, що на кордоні із самопроголошеним Придністров’ям збудують рокадну дорогу та встановлять біспектральні камери, щоб краще контролювати безпекову ситуацію.