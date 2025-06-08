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Выезд за границу — где затруднено движение на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 8 июня 2025 17:17
Пробки на границах Одесской области 8 июня: карта, направления, очереди
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса-Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 8 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, большое скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее довольно значительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога в сторону села Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров и Броски. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений - фото 3
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Напомним, в Березовском районе Одесской области объявлен тендер на содержание 120 местных дорог общего пользования. Также мы писали, что вблизи поселка Орловка началась археологическая экспедиция.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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