Пробки на границах Одесской области 8 июня: карта, направления, очереди

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса-Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 8 июня. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, большое скопление автотранспорта наблюдается и в Маяках и перед КПП, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее довольно значительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога в сторону села Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров и Броски. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Напомним, в Березовском районе Одесской области объявлен тендер на содержание 120 местных дорог общего пользования. Также мы писали, что вблизи поселка Орловка началась археологическая экспедиция.