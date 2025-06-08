Затори на кордонах Одещини 8 червня: карта, напрямки, черги

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса-Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 8 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, велике скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Дорога у бік села Старокозаче. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.

Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано.

Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Березівському районі Одещини оголошено тендер на утримання 120 місцевих доріг загального користування. Також ми писали, що поблизу селища Орлівка розпочалася археологічна експедиція.