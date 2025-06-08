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Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені

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Дата публікації: 8 червня 2025 17:17
Затори на кордонах Одещини 8 червня: карта, напрямки, черги
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса-Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 8 червня. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, велике скупчення автотранспорту спостерігається й у Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога у бік села Старокозаче. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

З виїздом за кордон не варто поспішати — рух на трасі Одеса — Рені ускладнений - фото 3
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. 

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Березівському районі Одещини оголошено тендер на утримання 120 місцевих доріг загального користування. Також ми писали, що поблизу селища Орлівка розпочалася археологічна експедиція

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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