Выезд за границу — где водителям сегодня придется постоять на трассе Одесса — Рени
По состоянию на утро 25 мая на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры незначимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки небольшая пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом большая очередь. Размер ее достигает более одного километра.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен красным, что свидетельствует об очень затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар, Кирничек и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени"
На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях Украины обновили цены на топливо. Бензин и дизтопливо на АЗС несколько подешевели за последние сутки, в то же время стоимость автогаза остается стабильной второй день подряд.
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Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.
Также мы писали, что в пункте пропуска в Одесской области проверяют наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.
В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.
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