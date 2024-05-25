Выезд за границу — где водителям сегодня придется постоять на трассе Одесса — Рени

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро 25 мая на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры незначимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки небольшая пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом большая очередь. Размер ее достигает более одного километра.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен красным, что свидетельствует об очень затрудненном движении.

Очередь на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар, Кирничек и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины обновили цены на топливо. Бензин и дизтопливо на АЗС несколько подешевели за последние сутки, в то же время стоимость автогаза остается стабильной второй день подряд.

Больше о пересечении границы в Одесской области

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.



Также мы писали, что в пункте пропуска в Одесской области проверяют наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.



В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.