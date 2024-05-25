Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выезд за границу — где водителям сегодня придется постоять на трассе Одесса — Рени arrow

Выезд за границу — где водителям сегодня придется постоять на трассе Одесса — Рени

25 мая 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу — где водителям сегодня придется постоять на трассе Одесса — Рени
Дорога в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 25 мая на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры незначимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки небольшая пробка в районе Большого Дальника, Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен оранжевым цветом. Перед самым пунктом большая очередь. Размер ее достигает более одного километра.

Пробки в Паланку
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров. На картах этот участок обозначен красным, что свидетельствует об очень затрудненном движении.

Пробки к Старокозачему
Очередь на КПП "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар, Кирничек и Сафьян. Однако стоит отметить, что размеры этих пробок существенно не влияют на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки в Орловке
Ситуация с пробками в направлении Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени"

На пункте пропуска "Рени", который находится в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Выезд за границу — где водителям сегодня придется постоять на трассе Одесса — Рени - фото 4
Пробка на подъезде к КПП "Рени". Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины обновили цены на топливо. Бензин и дизтопливо на АЗС несколько подешевели за последние сутки, в то же время стоимость автогаза остается стабильной второй день подряд.

Больше о пересечении границы в Одесской области

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что в пункте пропуска в Одесской области проверяют наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка.

В Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой. Речь идет о КПП Рени, который теперь будет использоваться совместно обеими странами.

Одесса
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
заграница
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра