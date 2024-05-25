Виїзд за кордон — де водіям сьогодні прийдеться постояти на трасі Одеса — Рені

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Станом на ранок 25 травня на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані черги з охочих виїхати за кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Великого Дальника, Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена помаранчевим кольором. Перед самим пунктом велика черга. Розмір її сягає понад одного кілометра.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка позначена червоним, що свідчить про дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розміри цих заторів суттєво не впливають на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж невелика черга.

Ситуація з заторами у напрямку Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені"

На пункті пропуску "Рені", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Затор на під'їзді до КПП "Рені". Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України оновили ціни на пальне. Бензин та дизпальне на АЗС дещо здешевшали за останню добу, водночас вартість автогазу залишається стабільною другий день поспіль.

Більше про перетин кордону на Одещині

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Також ми писали, що в пункті пропуску на Одещині перевіряють наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. Це стосується КПП, що розташоване у межах Нижньодністровського національного парку.



Додамо, що в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою. Йдеться про КПП "Рені", який тепер буде використовуватися спільно обома країнами.