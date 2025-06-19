Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию. Как лучше выехать за границу Украины.

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

В четверг, 19 июня, на трассе Одесса — Рени образуются значительные пробки в сторону границы с Молдовой. По дороге в Румынию также образовалось несколько тянучек из-за проведения дорожных работ неподалеку от Орловки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовались две большие пробки возле села Маяки. Простоять там придется не менее часа, это необходимо учитывать, планируя путешествие. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. По пути к КПП в Рени, по данным картографического сервиса, также наблюдаются очереди.

Пробки возле села Маяки. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" образовались значительные пробки из-за проведения дорожных работ — простоять там придется больше часа. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучки пока не наблюдаются. Дорога из Одессы займет около 6 часов.

Пробка возле Орловки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.