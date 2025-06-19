Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Рецепти АрхівВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціУкраїнаКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeІндустріїНовини дняМетеоТехнологіїАвтоСвятаСпортВійськова економікаНерухомістьЕкономікаФінансиПсихологіяІнвестиціїАрміяМедцентрДімКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд за кордон і в Бессарабію — затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон і в Бессарабію — затори на трасі Одеса-Рені

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 13:47
Ситуація на дорогах Одещини — затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії. Як краще виїхати за кордон України.
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

У четвер, 19 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються значні затори у бік кордону з Молдовою. Шляхом до Румунії також утворилося декілька тягнучок через проведення дорожніх робіт неподалік від Орлівки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилися два великі затори неподалік села Маяки. Простояти там доведеться не менш як годину, це необхідно враховувати, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Шляхом до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, також спостерігаються черги.

Яким шляхом їхати за кордон — затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори біля села Маяки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" утворилися значні затори через проведення дорожніх робіт — простояти там доведеться понад годину. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучки поки не спостерігаються. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

Яким шляхом їхати за кордон — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затор біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса кордон Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації