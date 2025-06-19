Ситуація на дорогах Одещини — затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії. Як краще виїхати за кордон України.

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

У четвер, 19 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються значні затори у бік кордону з Молдовою. Шляхом до Румунії також утворилося декілька тягнучок через проведення дорожніх робіт неподалік від Орлівки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилися два великі затори неподалік села Маяки. Простояти там доведеться не менш як годину, це необхідно враховувати, плануючи подорож. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Шляхом до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, також спостерігаються черги.

Затори біля села Маяки. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" утворилися значні затори через проведення дорожніх робіт — простояти там доведеться понад годину. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучки поки не спостерігаються. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.