Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Выезд за границу — какова ситуация на трассе Одесса-Рени
В среду, 21 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска, однако очередей на границе пока нет. Также иногда появляются небольшие тянучки неподалеку от Паланки и Кирничек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", пока больших пробок нет, проезд почти свободный. Однако много автомобилей фиксируются на картах возле КПП "Староказачье — Тудора". Утром наблюдалась тянучка возле Рени, однако сейчас ее уже нет.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Однако по пути к нему можно задержаться возле села Кирнички, поскольку там появилась тянучка. Через канал Кофа, а также в пределах Сарат сегодня значительных очередей не наблюдается.
Напомним, еще недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.
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