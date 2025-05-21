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Выезд за границу — какова ситуация на трассе Одесса-Рени

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Дата публикации 21 мая 2025 13:47
Ситуация на дорогах - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии
Границы Одесской области. Фото: скриншот

В среду, 21 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки в сторону пограничных пунктов пропуска, однако очередей на границе пока нет. Также иногда появляются небольшие тянучки неподалеку от Паланки и Кирничек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", пока больших пробок нет, проезд почти свободный. Однако много автомобилей фиксируются на картах возле КПП "Староказачье — Тудора". Утром наблюдалась тянучка возле Рени, однако сейчас ее уже нет.

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Возле Рени свободно. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Однако по пути к нему можно задержаться возле села Кирнички, поскольку там появилась тянучка. Через канал Кофа, а также в пределах Сарат сегодня значительных очередей не наблюдается.

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Пробка под Кирничками. Фото: скриншот

Напомним, еще недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.

Одесса Молдова Румыния Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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