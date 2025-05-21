Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені
У середу, 21 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік прикордонних пунктів пропуску, однак черг на кордоні поки немає. Також іноді з'являються невеликі тягнучки неподалік Паланки та Кирничок.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", наразі великих заторів немає, проїзд майже вільний. Однак багато автівок фіксуються на картах біля КПП "Старокозаче — Тудора". Зранку спостерігалася тягнучка біля Рені, однак зараз її вже немає.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Однак шляхом до нього можна затриматись біля села Кирнички, оскільки там з'явилася тягнучка. Через канал Кофа, а також в межах Сарат сьогодні значних черг не спостерігається.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.
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