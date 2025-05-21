Ситуація на дорогах - затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії

Кордони Одещини. Фото: скриншот

У середу, 21 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори у бік прикордонних пунктів пропуску, однак черг на кордоні поки немає. Також іноді з'являються невеликі тягнучки неподалік Паланки та Кирничок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", наразі великих заторів немає, проїзд майже вільний. Однак багато автівок фіксуються на картах біля КПП "Старокозаче — Тудора". Зранку спостерігалася тягнучка біля Рені, однак зараз її вже немає.

Біля Рені вільно. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Однак шляхом до нього можна затриматись біля села Кирнички, оскільки там з'явилася тягнучка. Через канал Кофа, а також в межах Сарат сьогодні значних черг не спостерігається.

Затор під Кирничками. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.