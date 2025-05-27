Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии

Дороги Одесской области на карте. Фото: скриншот

Во вторник, 27 мая, на трассе Одесса — Рени наблюдаются пробки по пути к пограничным пунктам пропуска, однако очередей на границе пока нет. Самые большие тянучки фиксируются возле Маяк и Большого Дальника.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", пока больших пробок нет, проезд почти свободен. Однако по пути к нему образовались 2 большие тянучки у Маяк, на переправе через Днестр. Кроме того, путешественникам придется некоторое время простоять вблизи Большого Дальника сразу после выезда из города. У КПП "Староказаче — Тудора" пока очередей нет.

Тянучки возле Маяк. Фото: скриншот

Пробка возле Большого Дальника. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. По дороге к нему также проезд свободный, хотя утром движение там было замедлено. Через канал Кофа, а также в пределах Сарат сегодня значительных очередей не наблюдается.

Путь на Орловку. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.