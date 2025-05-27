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Виїзд за кордон — ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

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Дата публікації: 27 травня 2025 14:12
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови і Румунії
Дороги Одещини на карті. Фото: скриншот

У вівторок, 27 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються затори шляхом до прикордонних пунктів пропуску, однак черг на кордоні поки немає. Найбільші тягнучки фіксуються біля Маяк та Великого Дальника.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", наразі великих заторів немає, проїзд майже вільний. Однак шляхом до нього утворилися дві великі тягнучки під Маяками, на переправі через Дністер. Крім того, мандрівникам доведеться деякий час простояти  поблизу Великого Дальника одразу після виїзду з міста. На КПП "Старокозаче — Тудора" наразі черг немає.

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Тягнучки біля Маяк. Фото: скриншот
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Затор біля Великого Дальника. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Шляхом до нього також проїзд вільний, хоча зранку рух там був уповільнений. Через канал Кофа, а також в межах Сарат сьогодні значних черг не спостерігається. 

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Шлях на Орлівку. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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