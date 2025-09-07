Пробки на трассе Одесса-Рени и КПП 7 сентября

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 7 сентября на международной трассе Одесса-Рени образовались локальные пробки. Наибольшее скопление машин наблюдается в направлении Паланки и на нескольких пунктах пропуска. Несмотря на очереди, движение пока не парализовано, но время в пути может возрасти.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается в Маяках и перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен желтым цветом. Перед самим пунктом небольшая очередь.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье — Тудора" тоже очереди на пересечение границы. На картах этот участок оранжевый, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

