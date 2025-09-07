Затори на трасі Одеса-Рені та КПП 7 вересня

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Уранці 7 вересня на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися локальні затори. Найбільше скупчення машин спостерігається у напрямку Паланки та на кількох пунктах пропуску. Попри черги, рух поки не паралізований, але час у дорозі може зрости.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається в Маяках та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена жовтим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж черги на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

