Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд за кордон ускладнений — на трасі Одеса-Рені затори

Виїзд за кордон ускладнений — на трасі Одеса-Рені затори

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 09:33
Затори на трасі Одеса-Рені та КПП 7 вересня
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Уранці 7 вересня на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися локальні затори. Найбільше скупчення машин спостерігається у напрямку Паланки та на кількох пунктах пропуску. Попри черги, рух поки не паралізований, але час у дорозі може зрости.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається в Маяках та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена жовтим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Рух трасою Одеса-Рені ускладнюється кожної хвилини — яка ситуація сьогодні уранці - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж черги на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, в Одесі водій на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Також ми писали, що у смертельній аварії, яка сталася увечері 5 вересня в Ізмаїлі, загинула донька колишнього мера Кілії.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації