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Главная Одесса Выезд за границу — пробки на трассе Одесса-Рени сегодня

Выезд за границу — пробки на трассе Одесса-Рени сегодня

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 14:04
Ситуация на дорогах Одесской области сегодня, 17 июня - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (выезд за границу)
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

Сегодня, во вторник, 17 июня, на трассе Одесса-Рени образуются многочисленные пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову, в частности возле Маяков. По пути в Румынию также наблюдаются тянучки, однако их значительно меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону "Староказачьего — Тудора" пока пробок нет, так что стоять там путешественникам не придется. Однако по пути к КПП "Паланка — Маяки — Удобное" уже образовались несколько тянучек. Самые большие из них — вблизи села Маяки, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей сегодня не замечено.

Пробки на трассе Одесса-Рени — выезжать надо поскорее - фото 1
Пробки возле Маяков. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. По каналу Кофа — тянучек на картах также не наблюдается. Но у пограничных сел движение значительно затруднено, хотя больших очередей и не зафиксировано. По данным сервиса, путешествие из Одессы займет более 4 часов.

Пробки на трассе Одесса-Рени — выезжать надо поскорее - фото 2
Возле Орловки очередей нет. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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