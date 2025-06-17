Ситуація на дорогах Одещини сьогодні, 17 червня, - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (виїзд за кордон)

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні, у вівторок, 17 червня, на трасі Одеса-Рені утворюються чисельні затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови, зокрема біля Маяків. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки, однак їх значно менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік "Старокозачого — Тудора" наразі заторів немає, отже стояти там мандрівникам не доведеться. Однак шляхом до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилися декілька тягнучок. Найбільші з них — поблизу села Маяки, що слід враховувати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" — на картах черг сьогодні не помічено.

Затори біля Маяків. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах також не спостерігається. Але біля прикордонних сіл рух значно ускладнений, хоча великих черг і не зафіксовано. За даними сервісу, подорож з Одеси триматиме понад 4 години.

Біля Орлівки черг немає. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.