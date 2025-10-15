Зима в Одессе 2025/2026 - как готовятся местные и планируют ли выезжать из города

Девушка идет по улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Ежедневные тревоги, обстрелы и перспектива остаться зимой без света, тепла и воды... Нынешняя зима, по заявлениям экспертов и специалистов, будет одной из самых сложных для Одессы. Многих горожан подобное положение дел совсем не обнадеживает, и все чаще можно услышать от людей мнения, что лучше выезжать из города на какое-то время, до весны.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, планируют ли они оставаться этой зимой в Одессе и как будут встречать морозы в этом году.

Реклама

Читайте также:

Одесситы Одесситы выезжают

Для кого-то переезд — не побег, а способ обезопасить себя и семью. Ведь даже в большом городе, который привык к комфорту, перспектива зимовки без света или тепла вызывает тревогу. Люди ищут баланс между риском и привычной жизнью.

"Планирую выезжать. Пока же нормально, я не мерзну, но если что — есть кондиционер", — признается Наталья.

Местная жительница Наталья о холодах. Фото: Новини.LIVE

Но несмотря на все бытовые трудности, настоящее тепло — не в батареях и не в дровах. Оно — в привязанности к месту, в памяти и любви к городу, который хочется сделать лучше, даже когда на улице холодно. Особенно это чувствуют те, кто был вынужден уехать еще в 2022 году.

"Я уехала из Одессы в конце февраля 2022 года с дочкой. Живу сейчас в Германии. Сейчас отпуск, и при каждой возможности стараюсь вернуться в свою родную Одессу. Это очень эмоционально, очень сложно было потерять свою родину. И я намерена сюда вернуться, потому что очень люблю Одессу, люблю свою Украину", — делится Инна.

Одесситка Инна о переезде. Фото: Новини.LIVE

Студенты Студенты в Одессе

Сегодня в городе достаточно большое количество студентов, часть из которых приезжают из области. Есть и те, кто едет к нам из других регионов. Некоторые могут позволить себе снимать квартиру и планируют оставаться в Одессе и продолжать учебный процесс. А вот те, кто живет в общежитии, задумываются о переходе на онлайн-обучение.

"Этой зимой мы живем за Одессой, потому что в общежитии холодно. А дома есть котел на дровах, который очень хорошо греет. Сейчас, пока мы его не используем, у нас камин и дуйчики обогревают комнаты", — рассказывают Анастасия и Лиза.

Студентки Анастасия и Лиза о холоде в общежитии. Фото: Новини.LIVE

Дома лучше

О выезде за границу меньше всего задумываются жители частных домов. Оставлять все они не готовы, да и начинать новую жизнь на чужбине еще то испытание. Одесситы приспосабливаются, готовятся к возможным отключениям, запасаются свечами, теплой одеждой и терпением.

"Нет, не планирую выезжать, потому что я живу в частном секторе, и наш район не газифицирован. Поэтому мы никак не можем подготовиться. Свет будет — будет тепло. Электроэнергии не будет — не будет тепла. Максимум наши запасы — это теплая одежда", — говорит Инна.

Одесситка Инна об отопительном сезоне. Фото: Новини.LIVE

Многие не представляют себя где-то вне Одессы. Это — дом, который хочется удержать, даже когда становится холодно. Для таких людей зима — это не только сезон, а проверка на устойчивость и веру в то, что все можно пережить, если есть тепло в собственном доме.

"Нет, мы не планируем выезжать, мы живем в частном секторе, поэтому планируем оставаться. У нас есть газ, поэтому вот так и отапливаемся. Немножко уже греемся, потому что похолодало", — говорит Сергей.

Местный житель Сергей об отоплении газом. Фото: Новини.LIVE

Впереди непростая зима, и каждый одессит встречает ее по-своему — кто-то готовит дрова, кто-то полагается на газ, а кто-то просто надеется, что в этом году свет не будет исчезать надолго. Часть горожан уедут, но ненадолго Одесса для них — это не только место проживания, а часть жизни, воспоминаний и тепла, которое не измеряется градусами.

Ранее мы писали, что впереди самая тяжелая зима за период полномасштабного вторжения. А также о том, когда начнется отопительный сезон в Одессе.