Україна
Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 22:33
Зима в Одесі 2025/2026 - як готуються місцеві та чи планують виїжджати з міста
Дівчина йде вулицею Одеси. Фото: Новини.LIVE

Щоденні тривоги, обстріли та перспектива залишитися взимку без світла, тепла та води... Нинішня зима, за заявами експертів та фахівців, буде однією з найскладніших для Одеси. Багато городян подібний стан речей зовсім не обнадіює, і все частіше можна почути від людей думки, що краще виїжджати з міста на якийсь час, до весни.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи планують вони залишатися цю зиму в Одесі і як зустрічатимуть морози цього року.

Читайте також:

Одесити виїжджають

Для когось переїзд — не втеча, а спосіб убезпечити себе та родину. Адже навіть у великому місті, яке звикло до комфорту, перспектива зимівлі без світла чи тепла викликає тривогу. Люди шукають баланс між ризиком і звичним життям.

"Планую виїжджати. Поки ж нормально, я не мерзну, але якщо що — є кондиціонер", — зізнається Наталія.

Місцева мешканка Наталія про холода
Місцева мешканка Наталія про холода. Фото: Новини.LIVE

Та попри всі побутові труднощі, справжнє тепло — не в батареях і не в дровах. Воно — у прив’язаності до місця, у пам’яті й любові до міста, яке хочеться зробити кращим, навіть коли надворі холодно. Особливо це відчувають ті, хто був вимушений виїхати ще у 2022 році. 

"Я виїхала з Одеси наприкінці лютого 2022 року з донькою. Живу зараз у Німеччині. Зараз відпустка, і при кожній можливості намагаюся повернутися до своєї рідної Одеси. Це дуже емоційно, дуже складно було втратити свою батьківщину. І я маю намір сюди повернутися, тому що я надзвичайно люблю Одесу, люблю свою Україну", — ділиться Інна.

Одеситка Інна про переїзд
Одеситка Інна про переїзд. Фото: Новини.LIVE

Студенти в Одесі 

Сьогодні у місті досить велика кількість студентів, частина з яких приїжджають з області. Є й ті, хто їде до нас з інших регіонів. Деякі можуть дозволити собі винаймати квартиру і планують залишатися в Одесі та продовжувати навчальний процес. А ось ті, хто живе в гуртожитку, замислюються про перехід на онлайн-навчання.

"Цієї зими ми живемо за Одесою, тому що в гуртожитку холодно. А вдома є котел на дровах, який дуже добре гріє. Зараз, поки ми його не використовуємо, у нас камін та дуйчики обігрівають кімнати", — розповідають Анастасія та Ліза.

Студентки Анастасія та Ліза про холода в гуртожитку
Студентки Анастасія та Ліза про холод у гуртожитку. Фото: Новини.LIVE 

Вдома краще

Про виїзд за кордон найменше замислюються мешканці приватних будинків. Залишати все вони не готові, та й починати нове життя на чужині ще те випробування. Одесити пристосовуються, готуються до можливих відключень, запасаються свічками, теплим одягом і терпінням.

"Ні, не планую виїжджати, бо я живу в приватному секторі, і наш район не газифікований. Тому ми ніяк не можемо підготуватися. Світло буде — буде тепло. Електроенергії не буде — не буде тепла. Максимум наші запаси — це теплий одяг", — каже Інна.

Одеситка Інна про опалювальний сезон
Одеситка Інна про опалювальний сезон. Фото: Новини.LIVE

Багато хто не уявляє себе десь поза Одесою. Це — дім, який хочеться втримати, навіть коли стає холодно. Для таких людей зима — це не лише сезон, а перевірка на стійкість і віру в те, що все можна пережити, якщо є тепло у власній оселі.

"Ні, ми не плануємо виїжджати, ми живемо в приватному секторі, тому плануємо лишатись. В нас є газ, ось так і  опалюємося. Трошки вже гріємося, бо похолодало", — говорить Сергій.

Місцевий житель Сергій про опалення газом
Місцевий житель Сергій про опалення газом. Фото: Новини.LIVE

Попереду непроста зима, і кожен одесит зустрічає її по-своєму — хтось готує дрова, хтось покладається на газ, а хтось просто сподівається, що цього року світло не зникатиме надовго. Частина городян поїдуть, але ж ненадовго Одеса для них — це не лише місце проживання, а частина життя, спогадів і тепла, яке не вимірюється градусами.

Раніше ми писали, що попереду найважча зима за період повномасштабного вторгнення. А також про те, коли почнеться опалювальний сезон в Одесі

Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
