Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

Сегодня, в понедельник, 9 июня, на трассе Одесса-Рени образуются многочисленные пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову, в частности, возле Маяк. По пути в Румынию также наблюдаются тянучки, однако их несколько меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону "Староказачьего — Тудора" пока пробок нет, так что стоять там путешественникам не придется. Однако по пути к КПП "Паланка — Маяки — Удобное" уже образовались несколько тянучек. Самая большая из них — вблизи села Маяки, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей сегодня не замечено.

Пробки возле Маяк. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Что касается канала Кофа — тянучек на картах также не наблюдается, поскольку его еще не открыли после восстановительных работ. Но у приграничных сел движение значительно затруднено, самая большая очередь образовалась возле села Сафьяны, поэтому пока этот пункт лучше объезжать. Поездка из Одессы, по данным картографического сервиса, продлится более 4 часов.

Пробка возле села Сафьяны. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.