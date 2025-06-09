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Головна Одеса Виїжджати треба негайно — затори на трасі Одеса-Рені до кордону

Виїжджати треба негайно — затори на трасі Одеса-Рені до кордону

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 13:47
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

Сьогодні, у понеділок, 9 червня, на трасі Одеса-Рені утворюються чисельні затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови, зокрема біля Маяк. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки, однак їх дещо менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік "Старокозачого — Тудора" наразі заторів немає, отже стояти там мандрівникам не доведеться. Однак шляхом до КПП "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилися декілька тягнучок. Найбільша з них — поблизу села Маяки, що слід врахувовуати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" —  на картах черг сьогодні не помічено.

Виїжджати треба негайно — затори на Одещині у бік кордонів - фото 1
Затори біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах також не спостерігається, оскільки його ще не відкрили після відновлювальних робіт. Але біля прикордонних сіл рух значно ускладнений, найбільша черга утворилася біля села Саф'яни, тому поки цей пункт краще оминати. Поїздка з Одеси, за даними картографічного сервісу, триватиме більше 4 годин.

Виїжджати треба негайно — затори на Одещині у бік кордонів - фото 2
Затор біля села Саф'яни. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати з собою в Румунію.

Одеса Молдова Румунія затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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