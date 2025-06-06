Пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию - ситуация на дорогах Одесской области

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот

Сегодня, в пятницу, 6 июня, на трассе Одесса — Рени образуются многочисленные пробки в сторону пограничных пунктов пропуска в Молдову. По пути в Румынию также наблюдаются тянучки, однако их гораздо меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону "Староказачьего — Тудора" пока пробок нет, так что стоять там путешественникам не придется. Однако возле КПП "Паланка — Маяки — Удобное" уже образовались несколько тянучек, что следует учитывать, планируя путешествие. Что касается пункта пропуска "Рени — Джурджулешть" — на картах очередей не замечено, автомобилей там сегодня немного.

Пробки возле Маяка. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе "Орловка — Исакча" пробок пока нет. По каналу Кофа — тянучек на картах также не наблюдается, поскольку его еще не открыли после восстановительных работ. Но у приграничных сел движение несколько затруднено, самая большая очередь образовалась возле села Островное. Поездка из Одессы, по данным картографического сервиса продлится около 3 часов.

Пробка возле села Островное. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о ночном ДТП на трассе Одесса-Рени.