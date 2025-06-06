Затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії - ситуація на дорогах Одещини

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот

Сьогодні, у п'ятницю, 6 червня, на трасі Одеса — Рені утворюються чисельні затори у бік прикордонних пунктів пропуску до Молдови. Шляхом до Румунії також спостерігаються тягнучки, однак їх набагато менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік "Старокозачого — Тудора" наразі заторів немає, отже стояти там мандрівникам не доведеться. Однак біля КПП "Паланка — Маяки — Удобне" вже утворилися декілька тягнучок, що слід врахувовуати, плануючи подорож. Що стосується пункту пропуску "Рені — Джурджулешть" — на картах черг не помічено, автівок там сьогодні небагато.

Затори біля Маяк. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході "Орлівка — Ісакча" заторів наразі немає. Щодо каналу Кофа — тягнучок на картах також не спостерігається, оскільки його ще не відкрили після відновлювальних робіт. Але біля прикордонних сіл рух дещо ускладнений, найбільша черга утворилася біля села Острівне. Поїздка з Одеси, за даними картографічного сервісу триватиме близько 3 годин.

Затор біля села Острівне. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про нічне ДТП на трасі Одеса-Рені.