Пробки на трассе Одесса-Рени 31 августа

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

По состоянию на утро 31 августа движение в направлении молдавской границы несколько затруднено. На трассе Одесса-Рени образовались пробки, в частности возле пункта пропуска в Паланке. Путешествие к границе занимает более часа. В то же время путь в Румынию пока остается свободным, без значительных очередей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Румынию. А также о том, международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать за счет Всемирного банка, проект предусматривает не только ремонт асфальта, но и строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры.