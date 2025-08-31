Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезжать за границу стоит сейчас — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выезжать за границу стоит сейчас — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 09:44
Пробки на трассе Одесса-Рени 31 августа
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

По состоянию на утро 31 августа движение в направлении молдавской границы несколько затруднено. На трассе Одесса-Рени образовались пробки, в частности возле пункта пропуска в Паланке. Путешествие к границе занимает более часа. В то же время путь в Румынию пока остается свободным, без значительных очередей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Румынию. А также о том,  международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать за счет Всемирного банка, проект предусматривает не только ремонт асфальта, но и строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации