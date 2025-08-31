Затори на трасі Одеса-Рені 31 серпня

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Станом на ранок 31 серпня рух у напрямку молдовського кордону дещо ускладнений. На трасі Одеса-Рені утворилися затори, зокрема біля пункту пропуску в Паланці. Подорож до кордону займає понад годину. Водночас шлях до Румунії наразі залишається вільним, без значних черг.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Румунії. А також про те, що міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати коштом Світового банку, проєкт передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури.