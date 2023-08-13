"Выжили под обстрелами": в Одесском зоопарке рассказали историю спасения совенят

Спасенная сова. Фото: Игорь Беляков

В начале июля 35 отдельная бригада морской пехоты спасла три птенца ушастой совы. Солдаты, после пережитого ракетного обстрела, обнаружили маленьких птенцов вблизи сваленных деревьев. Животных передали в Одесский зоопарк.

О дальнейшей судьбе птиц рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.

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Спасение сов

Совы были еще очень маленькими и нуждались в заботе и защите. Солдат дал имя одному из сов — Стич, в честь своего собрата с позывным Стич, который отдал жизнь в борьбе против российской агрессии.

Боец, которого зовут Гагарин, помог птенцам добраться до Одессы и передал их в местный зоопарк. Там они получили надлежащий уход и подготовку к самостоятельной жизни. Сегодня маленькие совы уже могут снова лететь в дикую природу, где им и предстоит жить.

Спасенные совы. Фото: Игорь Беляков

Директор зоопарка вместе с совой. Фото: Игорь Беляков

Напомним, один котенок случайно оказался в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом остался жив. Котенка откормили, выкупали, дали имя Шекель. Историю спасения читайте в материале.

Также мы писали, что в городе Рени в Измаильском районе Одесчины сотрудники ГСЧС спасли собаку. Животное упало в канализационный колодец.