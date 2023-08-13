"Вижили під обстрілами": в Одеському зоопарку розповіли історію порятунку совенят

Врятована сова. Фото: Ігор Бєляков

На початку липня 35 окрема бригада морської піхоти врятувала трьох пташенят вухатої сови. Солдати, після пережитого ракетного обстрілу, знайшли маленьких пташенят поблизу повалених дерев. Тварин передали в Одеський зоопарк.

Про подальшу долю птахів розповів директор зоопарку Ігор Бєляков.

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Порятунок совенят

Сови були ще дуже маленькими і потребували турботи та захисту. Солдат надав ім'я одному із совенят — Стіч, на честь свого побратима позивним Стіч, який віддав життя у боротьбі проти російської агресії.

Боєць, якого звуть Гагарін, допоміг пташенятам дістатися до Одеси та передав їх до місцевого зоопарку. Там вони отримали належний догляд та підготовку до самостійного життя. Сьогодні маленькі сови вже можуть знову летіти в дику природу, де їм і належить жити.

Врятовані сови. Фото: Ігор Бєляков

Директор зоопарку разом із совою. Фото: Ігор Бєляков

Нагадаємо, одне кошеня випадково опинилося у трюмі з металоломом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишився живим. Кошеня відгодували, викупали, дали ім'я Шекель. Історію порятунку читайте в матеріалі.

Також ми писали, що в місті Рені, що в Ізмаїльському районі Одещини, співробітники ДСНС врятували собаку. Тварина впала в каналізаційний колодязь.