В Одесской области подрядчик украл 160 тысяч грн на ремонте школы

Занятия в Куяльницкой школе. Иллюстративное фото: Куяльницкое ОЗО

Предприниматель заключил договор с Куяльницким сельским советом Подольского района на капитальный ремонт крыши местной школы. Работы он так и не закончил, но деньги получил. Теперь его будут судить.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области во вторник, 24 августа.

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Деньги в карман

По данным следствия, 32-летний собственник строительной фирмы не выполнил ремонт в полном объеме. Тем не менее в документах за два месяца со всего отчетного периода он завысил объем и цену работ. Поэтому сельсовет переплатил ему более 160 тыс. грн. Этой суммой бизнесмен распорядился по своему усмотрению.

Что будет с предпринимателем

Подрядчику сообщили о подозрении в служебном подлоге и завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. Если суд признает его виновным, бизнесмена ждет до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, журналисты обнаружили переплату в 10 млн грн в тендерной документации на ремонт роддома в Одессе.

Также в мэрии объяснили, почему будут менять окна в школе, в которой их уже устанавливали благотворители.