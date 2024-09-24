На Одещині підрядник вкрав 160 тисяч грн на ремонті школи

Заняття у Куяльницькій школі. Ілюстративне фото: Куяльницький ОЗО

Підприємець уклав договір з Куяльницькою сільською радою Подільського району на капітальний ремонт даху місцевої школи. Роботи він так і не завершив, але гроші отримав. Тепер його судитимуть.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеської області у вівторок, 24 серпня.

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Гроші у кишеню

За даними слідства, 32-річний власник будівельної фірми не виконав ремонт у повному обсязі. Тим не менш, у документах за два місяці з усього звітного періоду він завищив обсяг і ціну робіт. Через це сільрада переплатила йому більше ніж 160 тис. грн. Цією сумою бізнесмен розпорядився на власний розсуд.

Що буде з підприємцем

Підряднику повідомили про підозру у службовому підробленні та заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. Якщо суд визнає його винним, на бізнесмена чекає до п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, журналісти виявили переплату у 10 млн грн у тендерній документації на ремонт пологового будинку в Одесі.

Також у мерії пояснили, чому мінятимуть вікна у школі, в якій їх вже встановлювали благодійники.