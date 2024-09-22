У мерії Одеси виклали свою версію ремонту школи на 33 млн

Пошкоджена російською ракетою школа в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У мерії Одеси визнають, що благодійники дійсно замінили частину вікон у школі на Михайлівській площі, 10, яку пошкодила російська ракета. Але не всі. Тому решту включили у кошторис ремонту.

Про це у коментарі виданню "Укрінформ" повідомила пресслужба Одеської мерії.

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У міськраді стверджують, що усього у ліцеї треба було поміняти 200 вікон та 6 дверей, які пошкодила вибухова хвиля. З них 130 віконних блоків встановила благодійна організація за свій кошт. Решту — 70 вікон і двері — включили у проєкт ремонту будівлі школи.

При цьому, у мерії запевнили, що ведуть перемовини з благодійним фондом "Леруа Мерлен Солідарність" щодо заміни ще частини вікон. Якщо благодійники погодяться, ці роботи виключать з проєкту.

Історія з вікнами

Нагадаємо, у грудні 2023 року російська ракета влучила у подвір’я школи. Вибухова хвиля вибила вікна та двері будівлі й пошкодила фасад. Крім того, у ліцеї потріскалися стіни й обсипалася штукатурка. У мерії заявили, що будинок потребує термінового ремонту. У травні цього року певні роботи у школі провели. Зокрема, коштом благодійного фонду "Леруа Мерлен Солідарність" замінили вікна.

У серпні управління капітального будівництва уклало договір на ремонт ліцею з фірмою "Консалтинг-Буд". Компанія погодилася виконати роботи до квітня 2025 року за 32,5 мільйона гривень. Журналісти проєкту "Наші гроші" виявили, що найбільша сума — 5,65 мільйона гривень — припадає саме на встановлення металопластикових віконних блоків. При цьому, відзначають автори розслідування, характеристики вікон не вказані.

Нагадаємо, на ремонт Деволанівського узвозу в Одесі виділили додаткові 15 мільйонів гривень.

Також розслідувачі виявили, що "Єврейську лікарню" в Одесі відремонтують за завищеними цінами.