В мэрии Одессы выложили свою версию ремонта школы на 33 млн.

Поврежденная российской ракетой школа в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В мэрии Одессы признают, что благотворители действительно заменили часть окон в школе на Михайловской площади, которую повредила российская ракета. Но не все. Поэтому остальные включили в смету ремонта.

Об этом в комментарии изданию "Укринформ" сообщила пресс-служба Одесской мэрии.

Читайте также:

Что говорят в мэрии

В горсовете утверждают, что всего в лицее нужно было поменять 200 окон и 6 дверей, которые повредила взрывная волна. Из них 130 оконных блоков установила благотворительная организация за свой счет. Остальные — 70 окон и двери — включили в проект ремонта здания школы.

При этом в мэрии заверили, что ведут переговоры с благотворительным фондом "Леруа Мерлен Солидарность" о замене еще части окон. Если благотворители согласятся, эти работы будут исключены из проекта.

История с окнами

Напомним, в декабре 2023 года российская ракета попала во двор школы. Взрывная волна выбила окна и двери здания и повредила фасад. Кроме того, в лицее потрескались стены и осыпалась штукатурка. В мэрии заявили, что здание нуждается в срочном ремонте. В мае этого года некоторые работы в школе провели. В частности, на средства благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" заменили окна.

В августе управление капитального строительства заключило договор на ремонт лицея с фирмой "Консалтинг-Буд". Компания согласилась выполнить работы до апреля 2025 за 32,5 миллиона гривен. Журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили, что самая большая часть суммы — 5,65 миллиона гривен — приходится именно на установку металлопластиковых оконных блоков. При этом, отмечают авторы расследования, характеристики окон не указаны.

Напомним, на ремонт Деволановского спуска в Одессе выделили дополнительные 15 миллионов гривен.

Также расследователи установили, что "Еврейскую больницу" в Одессе отремонтируют по завышенным ценам.