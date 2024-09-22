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Замена окон в одесском лицее — в мэрии ответили на расследование журналистов

22 сентября 2024 09:17
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В мэрии Одессы выложили свою версию ремонта школы на 33 млн.
Поврежденная российской ракетой школа в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В мэрии Одессы признают, что благотворители действительно заменили часть окон в школе на Михайловской площади, которую повредила российская ракета. Но не все. Поэтому остальные включили в смету ремонта.

Об этом в комментарии изданию "Укринформ" сообщила пресс-служба Одесской мэрии.

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В горсовете утверждают, что всего в лицее нужно было поменять 200 окон и 6 дверей, которые повредила взрывная волна. Из них 130 оконных блоков установила благотворительная организация за свой счет. Остальные — 70 окон и двери — включили в проект ремонта здания школы.

При этом в мэрии заверили, что ведут переговоры с благотворительным фондом "Леруа Мерлен Солидарность" о замене еще части окон. Если благотворители согласятся, эти работы будут исключены из проекта.

История с окнами

Напомним, в декабре 2023 года российская ракета попала во двор школы. Взрывная волна выбила окна и двери здания и повредила фасад. Кроме того, в лицее потрескались стены и осыпалась штукатурка. В мэрии заявили, что здание нуждается в срочном ремонте. В мае этого года некоторые работы в школе провели. В частности, на средства благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" заменили окна.

В августе управление капитального строительства заключило договор на ремонт лицея с фирмой "Консалтинг-Буд". Компания согласилась выполнить работы до апреля 2025 за 32,5 миллиона гривен. Журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили, что самая большая часть суммы — 5,65 миллиона гривен — приходится именно на установку металлопластиковых оконных блоков. При этом, отмечают авторы расследования, характеристики окон не указаны.

Напомним, на ремонт Деволановского спуска в Одессе выделили дополнительные 15 миллионов гривен.

Также расследователи установили, что "Еврейскую больницу" в Одессе отремонтируют по завышенным ценам.

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