В мэрии Одессы выложили свою версию ремонта школы на 33 млн.

Замена окон в одесском лицее — в мэрии ответили на расследование журналистов
В мэрии Одессы признают, что благотворители действительно заменили часть окон в школе на Михайловской площади, которую повредила российская ракета. Но не все. Поэтому остальные включили в смету ремонта.
Об этом в комментарии изданию "Укринформ" сообщила пресс-служба Одесской мэрии.
Что говорят в мэрии
В горсовете утверждают, что всего в лицее нужно было поменять 200 окон и 6 дверей, которые повредила взрывная волна. Из них 130 оконных блоков установила благотворительная организация за свой счет. Остальные — 70 окон и двери — включили в проект ремонта здания школы.
При этом в мэрии заверили, что ведут переговоры с благотворительным фондом "Леруа Мерлен Солидарность" о замене еще части окон. Если благотворители согласятся, эти работы будут исключены из проекта.
История с окнами
Напомним, в декабре 2023 года российская ракета попала во двор школы. Взрывная волна выбила окна и двери здания и повредила фасад. Кроме того, в лицее потрескались стены и осыпалась штукатурка. В мэрии заявили, что здание нуждается в срочном ремонте. В мае этого года некоторые работы в школе провели. В частности, на средства благотворительного фонда "Леруа Мерлен Солидарность" заменили окна.
В августе управление капитального строительства заключило договор на ремонт лицея с фирмой "Консалтинг-Буд". Компания согласилась выполнить работы до апреля 2025 за 32,5 миллиона гривен. Журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили, что самая большая часть суммы — 5,65 миллиона гривен — приходится именно на установку металлопластиковых оконных блоков. При этом, отмечают авторы расследования, характеристики окон не указаны.
Напомним, на ремонт Деволановского спуска в Одессе выделили дополнительные 15 миллионов гривен.
Также расследователи установили, что "Еврейскую больницу" в Одессе отремонтируют по завышенным ценам.
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