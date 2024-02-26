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Устроил столовую для кадыровцев — СБУ разоблачила коллаборанта

26 февраля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Устроил столовую для кадыровцев — СБУ разоблачила коллаборанта
Задержан коллаборант с сотрудниками контрразведки. Фото: Служба безопасности Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мужчина сотрудничал с врагом во время оккупации Николаевской области. Он развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев" и всячески помогал их войскам в оккупации собственной громады.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Детали коллаборационной деятельности

Житель поселка Новопетровка Снегиревского района развернул "столовую" для окупантов. Такое заведение он устроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйства. Кроме того, коллаборант отвозил еду на позиции оккупантов, ремонтировал их технику и разграблял жилища местных на нужды вражеской армии.

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Другие случаи сотрудничества с врагом

Напомним, что жительница Одесской области через соц.сети отправляла разведчику РФ информацию об объектах ВСУ. За незаконную деятельность ее осудили, пока она находится под стражей.

Также мы писали, что в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с врагом. Чиновник транспортной компании собирал информацию о возможной передаче внедорожников на нужды ВСУ.

Добавим, в Николаевской области работники СБУ задержали вражеского боевика. Предатель докладывал россиянам на блокпостах о людях, поддерживающих Украину.

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Рамзан Кадыров
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