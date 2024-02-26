Влаштував їдальню для кадирівців — СБУ викрила колаборанта

Затриманий колаборант з працівниками контррозвідки. Фото: Служба безпеки України

Чоловік співпрацював з ворогом під час окупації Миколаївщини. Він розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців" та всіляко допомагав їхнім військам в окупації власної громади.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Деталі колабораційної діяльності

Мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району розгорнув "їдальню" для окупантів. Такий заклад він влаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства. Окрім того, колаборант відвозив їжу на позиції окупантів, ремонтував їхню техніку та розграбовував оселі місцевих на потреби ворожої армії.

Що загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші випадки співпраці з ворогом

Нагадаємо, що жителька Одещини через соц.мережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Посадовець транспортної компанії збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Додамо, у Миколаївській області працівники СБУ затримали ворожого бойовика. Зрадник доповідав росіянам на блокпостах про людей, які підтримують Україну.