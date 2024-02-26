Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Влаштував їдальню для кадирівців — СБУ викрила колаборанта arrow

Влаштував їдальню для кадирівців — СБУ викрила колаборанта

26 лютого 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Влаштував їдальню для кадирівців — СБУ викрила колаборанта
Затриманий колаборант з працівниками контррозвідки. Фото: Служба безпеки України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік співпрацював з ворогом під час окупації Миколаївщини. Він розгорнув польову кухню для угруповань "кадирівців" та всіляко допомагав їхнім військам в окупації власної громади.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Деталі колабораційної діяльності

Мешканець селища Новопетрівка Снігурівського району розгорнув "їдальню" для окупантів. Такий заклад він влаштував на території власного домоволодіння, а продукти для "меню" брав зі свого господарства. Окрім того, колаборант відвозив їжу на позиції окупантів, ремонтував їхню техніку та розграбовував оселі місцевих на потреби ворожої армії.

Що загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші випадки співпраці з ворогом

Нагадаємо, що жителька Одещини через соц.мережі відправляла розвіднику РФ інформацію про об'єкти ЗСУ. За незаконну діяльність її засудили, наразі вона перебуває під вартою.

Також ми писали, що в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з ворогом. Посадовець транспортної компанії збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Додамо, у Миколаївській області працівники СБУ затримали ворожого бойовика. Зрадник доповідав росіянам на блокпостах про людей, які підтримують Україну.

СБУ
Одеса
в'язниця
Миколаїв
держзрада
окупанти
Рамзан Кадиров
Колаборант
Новини Одеси
окупація
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі