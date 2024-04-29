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Владельцу одесского Дома Гоголя грозит штраф более чем в 2,5 миллиона гривен — за что именно

29 апреля 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Владельцу одесского Дома Гоголя грозит штраф более чем в 2,5 миллиона гривен — за что именно
Остановлены противоаварийные работы в доме. Фото: ГАСК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе специалисты государственной инспекции провели проверку процесса реконструкции "Дома Гоголя" совместно с представителями Управления государственного архитектурно-строительного контроля горсовета. В ходе проверки было обнаружено, что на одном из этажей исторического здания владелец устроил достройку, за что ему грозит штраф в размере более 2,5 миллионов гривен.

Об этом сообщил начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Незаконное строительство

Работы в историческом "Доме Гоголя" проходили под видом противоаварийных мероприятий, однако на самом деле владелец преследовал цель реконструировать здание для превращения его в гостиницу. При этом соответствующей проектной и разрешительной документации владелец здания не имел. В ходе проверки инспекторы обнаружили самовольное строительство дополнительного этажа на фасадной стене со стороны внутреннего двора.

"По результатам проведения внеплановой проверки составлены соответствующие материалы о нарушениях. Согласно Закону Украины "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности" сумма штрафных санкций составляет 2 млн 720 тысяч 700 грн", — отметил Александр Авдеев.

Достройка в "Доме Гоголя" в Одессе.
Владелец "Дома Гоголя" может быть оштрафован. Фото: ГАСК

Отметим, что здание Гоголя в Одессе, построенное в 1846-1849 годах, является объектом культурного наследия и внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

Кто выполнял работы

Застройщиком работ в 2021 году избрали ООО "Хилс Инвест", выполнившее основной объем противоаварийных работ. Под видом продолжения реставрации в 2023 году на здании начались незаконные работы по переустройству под новую функцию.

В одесском Доме Гоголя остановили строительство гостиницы
Остановлены противоаварийные работы в доме. Фото: Одесский городской совет

Отметим, что единственным бенефициаром ООО "Хиллс Инвест" является Леонид Чефтелевич, гражданин Израиля, проживающий в Одессе. Он также является бенефициаром ООО "Юрафира-Буд" и причастен к ряду скандальных построек.

Ранее мы писали, что в Доходном доме Бродского в центре Одессы приступили к демонтажу незаконной пристройки. Там владелец здания решил открыть кафе и достроил достопримечательности для будущей кухни. Хотя ему уже выносили предписание с требованием остановить строительство и вернуть все в первозданный вид — эти требования были проигнорированы.

Одесса
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Одесская ОГА
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дом
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