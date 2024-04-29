Власнику одеського Будинку Гоголя загрожує штраф у понад 2,5 мільйона гривень — за що саме

Зупинені протиаварійні роботи в будинку. Фото: ДАБН

В Одесі фахівці державної інспекції провели перевірку процесу реконструкції "Будинку Гоголя" спільно з представниками Управління державного архітектурно-будівельного контролю міськради. Під час перевірки виявили, що на одному з поверхів історичної будівлі власник улаштував добудову, за що йому загрожує штраф у розмірі понад 2,5 мільйони гривень.

Про це повідомив Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Незаконне будівництво

Роботи у історичному "Будинку Гоголя" проходили під виглядом протиаварійних заходів, проте насправді власник мав на меті реконструювати будівлю для перетворення її на готель. При цьому, відповідної проєктної та дозвільної документації власник будівлі не мав. Під час перевірки інспектори виявили самочинне будівництво додаткового поверху на фасадній стіні зі сторони внутрішнього двору.

"За результатами проведення позапланової перевірки складено відповідні матеріали про порушення. Відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" сума штрафних санкцій складає 2 млн 720 тисяч 700 грн", — зазначив Олександр Авдєєв.

Власник "Будинку Гоголя" може бути оштрафований. Фото: ДАБН

Зазначимо, що будинок Гоголя в Одесі, зведений у 1846-1849 роках, є об’єктом культурної спадщини та внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення.

Хто виконував роботи

Забудовником робіт у 2021 році обрали ТОВ "Хілс Інвест", яке виконало основний обсяг протиаварійних робіт. Під виглядом продовження реставрації у 2023 році на будівлі розпочалися незаконні роботи з перелаштування її під нову функцію.

Зупинені протиаварійні роботи в будинку. Фото: Одеська міська рада

Зазначимо, що єдиним бенефіціаром ТОВ "Хіллс Інвест" є Леонід Чефтелевіч, громадянин Ізраїлю, який мешкає в Одесі. Він також є бенефіціаром ТОВ "Юрафіра-Буд" і причетний до низки скандальних будівництв.

Раніше ми писали, що в Прибутковому будинку Бродського в центрі Одеси розпочали демонтаж незаконної прибудови. Там власник будівлі вирішив відкрити кафе та добудував до пам'ятки приміщення для майбутньої кухні. Хоча ж йому вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд — ці вимоги були проігноровані.