Попадание одной ракеты в склад на Одесчине привело к миллионному ущербу

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

На территории пгт Нерубайское в Одесской области обстрел складских помещений привел к ущербу в размере 587,7 млн грн для окружающей среды. Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа провели обследование места попадания крылатой ракеты.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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В ходе осмотра было выявлено значительное засорение земельных участков строительными отходами, общая площадь которых превышает 28 тыс. кв. м. Также был обнаружен металлолом в форме сгоревших грузовых автомобилей, площадь которых составляет 957 кв. м, а высота — 2,5 м. Пожар, возникший в результате ракетных обстрелов, был ликвидирован ГУ ГСЧС Украины в Одесской области на площади 10 тыс. кв. м.

Обстрелы Одесчины

Напомним, в ночь с 17 по 18 мая оккупанты нанесли удар по Одесчине. Атака происходила из ракетоносителей в Черном море и из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов с временно оккупированной территории. В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения. Корреспонденты Новини.LIVE были на месте событий.

При обстреле в Одессе 8 мая было уничтожено складское помещение Одесской областной организации Красного Креста Украины, площадь которого составила 1000 квадратных метров. Гуманитарная помощь, которая находилась на складе, полностью уничтожена в результате пожара.