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Влучання однієї ракети в склад на Одещині призвело до мільйонних збитків

20 травня 2023 18:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Влучання однієї ракети в склад на Одещині призвело до мільйонних збитків
Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На території смт Нерубайське в Одеській області обстріл складських приміщень, призвів до збитку у розмірі 587,7 млн грн для довкілля. Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу провели обстеження місця влучання крилатої ракети.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Під час огляду було виявлено значне засмічення земельних ділянок будівельними відходами, загальна площа яких перевищує 28 тис. кв. м. Також був виявлений металобрухт у формі згорілих вантажних автомобілів, площа якого становить 957 кв. м, а висота — 2,5 м. Пожежу, що виникла внаслідок ракетного обстрілу, було ліквідовано ГУ ДСНС України в Одеській області на площі 10 тис. кв. м.

Обстріли Одещини

Нагадаємо, в ніч з 17 по 18 травня окупанти завдали удару по Одещині. Атака відбувалась із ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Внаслідок повітряного бою, збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. Кореспонденти Новини.LIVE були на місці подій.

Під час обстрілу в Одесі 8 травня було знищено складське приміщення Одеської обласної організації Червоного Хреста України, площа якого становила 1 000 кв. м. Гуманітарна допомога, що знаходилась на складі, повністю знищена внаслідок пожежі.

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