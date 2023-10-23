Украинские военные моряки отправились на учебу в Болгарию

ВМС Украины приняли участие в многонациональном обучении Joint Warrior — 23-II
Украинские военные моряки отправились в Болгарию на многонациональные учения Joint Warrior — 23-II. Они пройдут в пределах территориальных вод Черного моря соседней страны.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.
По информации ВМС, к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов".
"Участие противоминных кораблей "Черкассы" и "Чернигов" и штаба тактической группы противоминных действий ВМС ВС Украины проходит в рамках комплексной подготовки указанных подразделений под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании", — говорится в сообщении.
Кто участвует в учениях
- Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании;
- ВМС Украины;
- корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ и Дании.
Военные отмечают, что помимо разминочных работ отрабатываются также вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО.
Напомним, в Черном море начала работу минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии. Боевые корабли расчищают взрывоопасные предметы по маршруту нового украинского зернового коридора.
Также мы писали, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 якорных мин на побережье Черного моря.
Кроме того, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.
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