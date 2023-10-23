Украинские военные моряки отправились на учебу в Болгарию

Корабль "Черкассы" на учениях. Фото: ВМС ВС Украины

Украинские военные моряки отправились в Болгарию на многонациональные учения Joint Warrior — 23-II. Они пройдут в пределах территориальных вод Черного моря соседней страны.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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По информации ВМС, к практическим действиям в море привлекаются противоминные корабли "Черкассы" и "Чернигов".

"Участие противоминных кораблей "Черкассы" и "Чернигов" и штаба тактической группы противоминных действий ВМС ВС Украины проходит в рамках комплексной подготовки указанных подразделений под руководством менторов Королевских ВМС Великобритании", — говорится в сообщении.

Корабль "Чернигов" на учениях. Фото: ВМС ВС Украины

Военный корабль в море. Фото: ВМС ВС Украины

Кто участвует в учениях

Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании;

ВМС Украины;

корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, ФРГ и Дании.

Военные отмечают, что помимо разминочных работ отрабатываются также вопросы планирования и проведения противоминных действий по стандартам НАТО.

Напомним, в Черном море начала работу минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии. Боевые корабли расчищают взрывоопасные предметы по маршруту нового украинского зернового коридора.

Также мы писали, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 якорных мин на побережье Черного моря.

Кроме того, Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря. Штаб тактической группы противоминных действий успешно завершил курс планирования противоминных операций, подготовив личный состав для совместной работы.