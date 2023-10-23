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ВМС України взяли участь у багатонаціональному навчанні Joint Warrior — 23-ІІ

23 жовтня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Українські військові моряки вирушили на навчання до Болгарії
Корабель "Черкаси" на навчаннях. Фото: ВМС ЗС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Українські військові моряки вирушили до Болгарії та багатонаціональні навчання "Joint Warrior — 23-ІІ". Вони відбудуться у межах територіальних вод Чорного моря сусідньої країни. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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За інформацією ВМС, до практичних дій в морі залучаються протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів".

"Участь протимінних кораблів "Черкаси" і "Чернігів" та штабу тактичної групи протимінних дій ВМС ЗС України відбувається в рамках комплексної підготовки зазначених підрозділів, під керівництвом менторів Королівських ВМС Великої Британії", — йдеться у повідомленні. 

На зображенні може бути: текст
Корабель "Чернігів" на навчаннях. Фото: ВМС ЗС України
На зображенні може бути: човен
Військовий корабель у морі. Фото: ВМС ЗС України

Хто бере участь у навчаннях

  • Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії;
  • ВМС України;
  • кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН, та Данії.

Військові наголошують, що окрім розмінувальних робіт відпрацьовуються також питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО.

Нагадаємо, у Чорному морі розпочала роботу мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії. Бойові кораблі розчищають вибухонебезпечні предмети на маршруті нового українського зернового коридору.

Також ми писали, що від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі Чорного моря.

Крім цього, Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря. Штаб тактичної групи протимінних дій успішно завершив курс планування протимінних операцій, підготувавши особовий склад для спільної роботи. 

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