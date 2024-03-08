Ночью враг атаковал юг Украины дронами — сколько целей сбило ПВО
Российские войска в пятницу, 8 марта, в очередной раз обстреляли юг Украины ударными дронами. Силы противовоздушной обороны отбивали вражескую атаку три часа.
Об этом сообщают силы обороны юга в Telegram.
Атака дронов на юг 8 марта
Оккупанты запустили несколькими волнами беспилотники типа "шахед" по региону. Они заходили по разным направлениям и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей.
"30 баражирующих снарядов типа "Shahed-131/136" сбиты в нашей операционной зоне", — говорится в сообщении.
В небе над Одещиной силы ПВО сбили 18 дронов, над Кировоградской — восемь и два в Николаевской и Херсонской областях.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате попадания в Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы.
"На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован", — написал он.
Известно, что информация о пострадавших пока не поступала.
Напомним, местные жители Одессы не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города во время атаки российских "шахедов".
Также мы писали, что Одесса стала все чаще испытывать вражеские атаки. В городе установили пять новых мобильных укрытий, которые разместили в самых больших местах скопления людей.
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