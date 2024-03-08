Ночью враг атаковал юг Украины дронами — сколько целей сбило ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: Telegram/Алексей Кулеба

Российские войска в пятницу, 8 марта, в очередной раз обстреляли юг Украины ударными дронами. Силы противовоздушной обороны отбивали вражескую атаку три часа.

Об этом сообщают силы обороны юга в Telegram.

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Атака дронов на юг 8 марта

Оккупанты запустили несколькими волнами беспилотники типа "шахед" по региону. Они заходили по разным направлениям и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей.

"30 баражирующих снарядов типа "Shahed-131/136" сбиты в нашей операционной зоне", — говорится в сообщении.

В небе над Одещиной силы ПВО сбили 18 дронов, над Кировоградской — восемь и два в Николаевской и Херсонской областях.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате попадания в Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы.

"На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован", — написал он.

Известно, что информация о пострадавших пока не поступала.

Скриншот поста сил обороны юга

Скриншот поста Кипера

Напомним, местные жители Одессы не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города во время атаки российских "шахедов".

Также мы писали, что Одесса стала все чаще испытывать вражеские атаки. В городе установили пять новых мобильных укрытий, которые разместили в самых больших местах скопления людей.