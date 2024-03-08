Вночі ворог атакував південь України дронами — скільки цілей збила ППО

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: Telegram/Олексій Кулеба

Російські війська у п'ятницю, 8 березня, вчергове обстріляли південь України ударними дронами. Сили протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку три години.

Про це повідомляють сили оборони півдня у Telegram.

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Атака дронів на південь 8 березня

Окупанти запустили кількома хвилями безпілотники типу "шахед" по регіону. Вони заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей.

"30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" збиті в нашій операційній зоні", — йдеться у повідомленні.

У небі над Одещиною сили ППО збили 18 дронів, над Кіровоградщиною — вісім та два на Миколаївщині й Херсонщині.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок влучання в Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.

"На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", — написав він.

Відомо, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

Скриншот допису сил оборони півдня

Скриншот допису Кіпера

Нагадаємо, місцеві жителі Одеси не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста під час атаки російських "шахедів".

Також ми писали, що Одеса стала дедалі частіше потерпати від ворожих атак. Відтак у місті встановили пʼять нових мобільних укриттів, які розмістили у найбільших місцях скупчення людей.