Вночі ворог атакував південь України дронами — скільки цілей збила ППО
Російські війська у п'ятницю, 8 березня, вчергове обстріляли південь України ударними дронами. Сили протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку три години.
Про це повідомляють сили оборони півдня у Telegram.
Атака дронів на південь 8 березня
Окупанти запустили кількома хвилями безпілотники типу "шахед" по регіону. Вони заходили з різних напрямків і складно маневрували, тероризуючи мирних людей.
"30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" збиті в нашій операційній зоні", — йдеться у повідомленні.
У небі над Одещиною сили ППО збили 18 дронів, над Кіровоградщиною — вісім та два на Миколаївщині й Херсонщині.
За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок влучання в Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані.
"На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано", — написав він.
Відомо, що інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, місцеві жителі Одеси не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста під час атаки російських "шахедів".
Також ми писали, що Одеса стала дедалі частіше потерпати від ворожих атак. Відтак у місті встановили пʼять нових мобільних укриттів, які розмістили у найбільших місцях скупчення людей.
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