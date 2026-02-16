Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе проблемы с водой — ситуация сейчас

В Одессе проблемы с водой — ситуация сейчас

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 14:15
Проблемы с водой в Одессе из-за отключения света
Человек набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе уже четвертый день фиксируют перебои с водоснабжением после недавней атаки РФ. По состоянию на сегодня, 16 февраля, коммунальщикам удалось частично стабилизировать систему, однако в некоторых районах вода или исчезает, или идет со слабым давлением, особенно на верхних этажах.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Реклама
Читайте также:
None - фото 1
Сообщение коммунальщиков. Фото: скриншот из Telegram

Что с водой в Одессе

В предприятии объясняют, что система работает нестабильно из-за постоянных отключений электроэнергии. Насосные станции не успевают наполнять резервуары, поэтому город не получает воду в полном объеме.

Сейчас ситуацию удалось стабилизировать в Киевском районе и большей части Хаджибейского. Там водоснабжение постепенно возвращается к нормальному режиму.

В каких районах ситуация хуже всего

В то же время проблемы остаются в других частях города. В Приморском районе и части Хаджибейского, в частности на Молдаванке и Ближних Мельницах, из-за перепадов напряжения возможны перебои с водой. На первых этажах она может исчезать ненадолго, а на верхних появляться дольше.

В Пересыпском районе ситуация подобная. Там возможно снижение давления, а в многоэтажках вода может не доходить до верхних этажей.

Коммунальщики объясняют, что все зависит от электроснабжения. Как только стабилизируется работа сетей, нормализуется и подача воды. Вместе с тем, в ДТЭК сообщают, что после последних вражеских атак по энергетической инфраструктуре сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы. Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки.

None - фото 2
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Напомним, в Одесской области фиксируют подтопления после оттепели. За морозами пришло потепление, снег начал быстро таять, а дожди только усугубили ситуацию. Из-за этого вода накапливается в низинах и выходит на дороги и придомовые территории.

Также мы писали, что состояние трассы Одесса-Киев этой зимой резко ухудшилось и стало опасным для поездок. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается. Водители пишут, что "асфальт сошел вместе со снегом", и дорога превратилась в сплошные выбоины.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса электроэнергия вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации