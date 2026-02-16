Проблемы с водой в Одессе из-за отключения света

Человек набирает воду в бутылку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе уже четвертый день фиксируют перебои с водоснабжением после недавней атаки РФ. По состоянию на сегодня, 16 февраля, коммунальщикам удалось частично стабилизировать систему, однако в некоторых районах вода или исчезает, или идет со слабым давлением, особенно на верхних этажах.

Что с водой в Одессе

В предприятии объясняют, что система работает нестабильно из-за постоянных отключений электроэнергии. Насосные станции не успевают наполнять резервуары, поэтому город не получает воду в полном объеме.

Сейчас ситуацию удалось стабилизировать в Киевском районе и большей части Хаджибейского. Там водоснабжение постепенно возвращается к нормальному режиму.

В каких районах ситуация хуже всего

В то же время проблемы остаются в других частях города. В Приморском районе и части Хаджибейского, в частности на Молдаванке и Ближних Мельницах, из-за перепадов напряжения возможны перебои с водой. На первых этажах она может исчезать ненадолго, а на верхних появляться дольше.

В Пересыпском районе ситуация подобная. Там возможно снижение давления, а в многоэтажках вода может не доходить до верхних этажей.

Коммунальщики объясняют, что все зависит от электроснабжения. Как только стабилизируется работа сетей, нормализуется и подача воды. Вместе с тем, в ДТЭК сообщают, что после последних вражеских атак по энергетической инфраструктуре сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы. Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки.

Напомним, в Одесской области фиксируют подтопления после оттепели. За морозами пришло потепление, снег начал быстро таять, а дожди только усугубили ситуацию. Из-за этого вода накапливается в низинах и выходит на дороги и придомовые территории.

Также мы писали, что состояние трассы Одесса-Киев этой зимой резко ухудшилось и стало опасным для поездок. Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается. Водители пишут, что "асфальт сошел вместе со снегом", и дорога превратилась в сплошные выбоины.