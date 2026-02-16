Проблеми з водою в Одесі через відключення світла

Людина набирає воду в пляшку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вже четвертий день фіксують перебої з водопостачанням після недавньої атаки РФ. Станом на сьогодні, 16 лютого, комунальникам вдалося частково стабілізувати систему, проте у деяких районах вода або зникає, або йде зі слабким тиском, особливо на верхніх поверхах.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Повідомлення комунальників. Фото: скриншот з Telegram

Що з водою в Одесі

У підприємстві пояснюють, що система працює нестабільно через постійні відключення електроенергії. Насосні станції не встигають наповнювати резервуари, тому місто не отримує воду в повному обсязі.

Наразі ситуацію вдалося стабілізувати у Київському районі та більшій частині Хаджибейського. Там водопостачання поступово повертається до нормального режиму.

У яких районах ситуація найгірша

Водночас проблеми залишаються в інших частинах міста. У Приморському районі та частині Хаджибейського, зокрема на Молдаванці та Ближніх Млинах, через перепади напруги можливі перебої з водою. На перших поверхах вона може зникати ненадовго, а на верхніх з'являтися довше.

У Пересипському районі ситуація подібна. Там можливе зниження тиску, а у багатоповерхівках вода може не доходити до верхніх поверхів.

Комунальники пояснюють, що все залежить від електропостачання. Як тільки стабілізується робота мереж, нормалізується і подача води. Разом з тим, в ДТЕК повідомляють, що після останніх ворожих атак по енергетичній інфраструктурі складною залишається ситуація зі світлом для мешканців частково Київського, Приморського та Хаджибейського районів міста Одеси. Енергетики працюють над відновленням обладнання та перерозподілом навантаження.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

Нагадаємо, на Одещині фіксують підтоплення після відлиги. За морозами прийшло потепління, сніг почав швидко танути, а дощі лише посилили ситуацію. Через це вода накопичується у низинах і виходить на дороги та прибудинкові території.

Також ми писали, що стан траси Одеса-Київ цієї зими різко погіршився і став небезпечним для поїздок. Через ями та зруйнований асфальт люди масово скаржаться на пошкоджені авто, а рух місцями фактично зупиняється. Водії пишуть, що "асфальт зійшов разом зі снігом", і дорога перетворилася на суцільні вибоїни.

