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Вода в центре Одессы не появится до вечера — когда устранят аварию

19 июля 2024 12:33
Верзилова Єлизавета - редактор
Авария на водопроводе в Одессе: когда дадут воду
Коммунальщики устраняют аварию в Одессе. Фото: "Инфоксводоканал".
Верзилова Єлизавета - редактор

Специалисты продолжают работу по устранению аварийной ситуации в центральной части Одессы. Из-за сложности работ ориентировочное время завершения ремонта и восстановления водоснабжения продлено до 19:00 19 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе  Инфоксводоканала"

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На данный момент завершено изготовление дополнительных материалов для смещенной трубы и начинаются непосредственно монтажные работы. Коммунальщики должны заварить и герметизировать трубы.

Авария в центре Одессы
В Одессе произошла авария на водопроводе. Фото: "Инфоксводоканал".

Часть чугунной трубы сместилась, что усложнило ремонт. Также мешала вода, постоянно прибывающая к поврежденному трубопроводу. Для ускорения работ специалисты контролировали спуск воды на улице Балковской.

"Также обращаем внимание потребителей, что из-за глобального IT-сбоя уже фиксируются периодические проблемы в сетях большинства наших провайдеров связи, поэтому возможны временные сложности с дозвоном в контакт-центр "Инфоксводоканала"" , — предупредили коммунальщики.

Где можно набрать воду

Работают бюветы по адресам:

  • Сквер Прохоровский;
  • сквер Старобазарный;
  • сквер Михайловский;
  • парк Перемоги;
  • парк Марка Твена (парк Горького).

Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой стоят по адресам:

  • ул. Тираспольская, 13;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Малая Арнаутская, 5/7;
  • ул. Мясоедовская, 30;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 70;
  • площадь Алексеевская;
  • ул. Балковская, 197;
  • ул. Малиновского 71/1.

Больше об отключениях в Одессе сегодня

Напомним, что сегодня без воды остались жители Приморского района, в том числе центральная часть Одессы. В Хаджибейском и Киевском районах из-за аварии возможно снижение давления воды.

Также сегодня, 19 июля, тысячи жителей Одессы остались без света до вечера из-за ремонтных работ на сетях. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

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