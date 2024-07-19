Авария на водопроводе в Одессе: когда дадут воду

Вода в центре Одессы не появится до вечера — когда устранят аварию
Специалисты продолжают работу по устранению аварийной ситуации в центральной части Одессы. Из-за сложности работ ориентировочное время завершения ремонта и восстановления водоснабжения продлено до 19:00 19 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Инфоксводоканала"
Ремонт водопровода в Одессе
На данный момент завершено изготовление дополнительных материалов для смещенной трубы и начинаются непосредственно монтажные работы. Коммунальщики должны заварить и герметизировать трубы.
Часть чугунной трубы сместилась, что усложнило ремонт. Также мешала вода, постоянно прибывающая к поврежденному трубопроводу. Для ускорения работ специалисты контролировали спуск воды на улице Балковской.
"Также обращаем внимание потребителей, что из-за глобального IT-сбоя уже фиксируются периодические проблемы в сетях большинства наших провайдеров связи, поэтому возможны временные сложности с дозвоном в контакт-центр "Инфоксводоканала"" , — предупредили коммунальщики.
Где можно набрать воду
Работают бюветы по адресам:
- Сквер Прохоровский;
- сквер Старобазарный;
- сквер Михайловский;
- парк Перемоги;
- парк Марка Твена (парк Горького).
Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой стоят по адресам:
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Малая Арнаутская, 5/7;
- ул. Мясоедовская, 30;
- ул. Богдана Хмельницкого, 70;
- площадь Алексеевская;
- ул. Балковская, 197;
- ул. Малиновского 71/1.
Больше об отключениях в Одессе сегодня
Напомним, что сегодня без воды остались жители Приморского района, в том числе центральная часть Одессы. В Хаджибейском и Киевском районах из-за аварии возможно снижение давления воды.
Также сегодня, 19 июля, тысячи жителей Одессы остались без света до вечера из-за ремонтных работ на сетях. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
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