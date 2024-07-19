Авария на водопроводе в Одессе: когда дадут воду

Коммунальщики устраняют аварию в Одессе. Фото: "Инфоксводоканал".

Специалисты продолжают работу по устранению аварийной ситуации в центральной части Одессы. Из-за сложности работ ориентировочное время завершения ремонта и восстановления водоснабжения продлено до 19:00 19 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Инфоксводоканала"

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На данный момент завершено изготовление дополнительных материалов для смещенной трубы и начинаются непосредственно монтажные работы. Коммунальщики должны заварить и герметизировать трубы.

В Одессе произошла авария на водопроводе. Фото: "Инфоксводоканал".

Часть чугунной трубы сместилась, что усложнило ремонт. Также мешала вода, постоянно прибывающая к поврежденному трубопроводу. Для ускорения работ специалисты контролировали спуск воды на улице Балковской.

"Также обращаем внимание потребителей, что из-за глобального IT-сбоя уже фиксируются периодические проблемы в сетях большинства наших провайдеров связи, поэтому возможны временные сложности с дозвоном в контакт-центр "Инфоксводоканала"" , — предупредили коммунальщики.

Где можно набрать воду

Работают бюветы по адресам:

Сквер Прохоровский;

сквер Старобазарный;

сквер Михайловский;

парк Перемоги;

парк Марка Твена (парк Горького).

Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой стоят по адресам:

ул. Тираспольская, 13;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Малая Арнаутская, 5/7;

ул. Мясоедовская, 30;

ул. Богдана Хмельницкого, 70;

площадь Алексеевская;

ул. Балковская, 197;

ул. Малиновского 71/1.

Больше об отключениях в Одессе сегодня

Напомним, что сегодня без воды остались жители Приморского района, в том числе центральная часть Одессы. В Хаджибейском и Киевском районах из-за аварии возможно снижение давления воды.

Также сегодня, 19 июля, тысячи жителей Одессы остались без света до вечера из-за ремонтных работ на сетях. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.