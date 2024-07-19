Аварія на водопроводі в Одесі: коли дадуть воду

Комунальники усувають аварію в Одесі. Фото: "Інфоксводоканал".

Фахівці продовжують роботи з усунення аварійної ситуації в центральній частині Одеси. Через складність робіт орієнтовний час завершення ремонту та відновлення водопостачання подовжено до 19:00 19 липня.

Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу"

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На цю мить завершено виготовлення додаткових матеріалів для зміщеної труби і розпочинаються безпосередньо монтажні роботи. Комунальники мають заварити та герметизувати труби.

В Одесі сталась аварія на водопроводі. Фото: "Інфоксводоканал".

Частина чавунної труби змістилася, що ускладнило ремонт. Також заважала вода, яка постійно прибувала до пошкодженого трубопроводу. Для пришвидшення робіт фахівці контрольовано спустили воду на вулиці Балківській.

"Також звертаємо увагу споживачів, що через глобальний IT-збій вже фіксуються періодичні проблеми в мережах більшості наших провайдерів зв'язку, тому можливі тимчасові складнощі із дозвоном до контакт-центру "Інфоксводоканалу"", — попередили комунальники.

Де можна набрати воду

Працюють бювети за адресами:

Сквер Прохоровський;

сквер Старобазарний;

сквер Михайлівській;

парк Перемоги;

парк Марка Твена (парк Горького).

Також комунальні служби організували підвоз води. Машини з водою стоять за адресами:

вул. Тираспольска, 13;

вул. Велика Арнаутська, 83;

вул. Мала Арнаутська, 5/7;

вул. М'ясоїдовська, 30;

вул. Богдана Хмельницького, 70;

площа Олексіївська;

вул Балківська, 197;

вул. Малиновского 71/1.

Більше про відключення в Одесі сьогодні

Нагадаємо, що сьогодні без води лишилися мешканці Приморського району, зокрема й центральна частина Одеси. В Хаджибейському та Київському районах через аварію можливе зниження тиску води.

Також сьогодні, 19 липня, тисячі жителів Одеси залишились без світла до вечора через ремонтні роботи на мережах. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.