Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вода в центрі Одеси не з'явиться до вечора — коли усунуть аварію arrow

Вода в центрі Одеси не з'явиться до вечора — коли усунуть аварію

19 липня 2024 12:33
Верзілова Єлизавета - редактор
Аварія на водопроводі в Одесі: коли дадуть воду
Комунальники усувають аварію в Одесі. Фото: "Інфоксводоканал".
Верзілова Єлизавета - редактор

Фахівці продовжують роботи з усунення аварійної ситуації в центральній частині Одеси. Через складність робіт орієнтовний час завершення ремонту та відновлення водопостачання подовжено до 19:00 19 липня. 

Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу"

Читайте також:

Ремонт водопроводу в Одесі

На цю мить завершено виготовлення додаткових матеріалів для зміщеної труби і розпочинаються безпосередньо монтажні роботи. Комунальники мають заварити та герметизувати труби. 

Аварія в центрі Одеси
В Одесі сталась аварія на водопроводі. Фото: "Інфоксводоканал".

Частина чавунної труби змістилася, що ускладнило ремонт. Також заважала вода, яка постійно прибувала до пошкодженого трубопроводу. Для пришвидшення робіт фахівці контрольовано спустили воду на вулиці Балківській.

"Також звертаємо увагу споживачів, що через глобальний IT-збій вже фіксуються періодичні проблеми в мережах більшості наших провайдерів зв'язку, тому можливі тимчасові складнощі із дозвоном до контакт-центру "Інфоксводоканалу"", — попередили комунальники.

Де можна набрати воду

Працюють бювети за адресами:

  • Сквер Прохоровський;
  • сквер Старобазарний;
  • сквер Михайлівській;
  • парк Перемоги;
  • парк Марка Твена (парк Горького).

Також комунальні служби організували підвоз води. Машини з водою стоять за адресами:

  • вул. Тираспольска, 13;
  • вул. Велика Арнаутська, 83;
  • вул. Мала Арнаутська, 5/7;
  • вул. М'ясоїдовська, 30; 
  • вул. Богдана Хмельницького, 70;
  • площа Олексіївська;
  • вул Балківська, 197;
  • вул. Малиновского 71/1. 

Більше про відключення в Одесі сьогодні

Нагадаємо, що сьогодні без води лишилися мешканці Приморського району, зокрема й центральна частина Одеси. В Хаджибейському та Київському районах через аварію можливе зниження тиску води.

Також сьогодні, 19 липня, тисячі жителів Одеси залишились без світла до вечора через ремонтні роботи на мережах. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

комунальні послуги Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю