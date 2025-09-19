Видео
Главная Одесса Водительские права с доставкой на дом — цена в Одессе

Водительские права с доставкой на дом — цена в Одессе

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:45
В Одессе задержали мужчину за взятку за права
Задержанный мошенник в Одессе. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 23-летний мужчина обещал "помочь" сдать экзамены на водительское удостоверение за деньги. Свои услуги он оценил в 2000 долларов США. Правоохранители поймали дельца во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали схемы

В Одессе местный житель решил заработать на выдаче водительских удостоверений. По данным следствия, 23-летний мужчина предлагал гражданину "помощь" в сдаче теоретического и практического экзаменов. Делец уверял, что имеет влияние на работников территориального сервисного центра МВД. За это он требовал 2000 долларов США — 1300 за сдачу теории и еще 700 за практический экзамен. Он убеждал "клиента", что без взятки сдать экзамены невозможно.

Как накажут

Правоохранители задержали мужчину во время получения части денег возле одного из жилых комплексов. Ему инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностными лицами. злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одеса
Деньги, которые изъяли у злоумышленника. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы писали, что в Одессе разоблачили мошенников, которые воровали деньги у военных. Также мы сообщали, что одесситка обворовывала клиентов Ощадбанка.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
