В Одесі затримали чоловіка за хабар за права

Затриманий шахрай в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 23-річний чоловік обіцяв "допомогти" скласти іспити на водійське посвідчення за гроші. Свої послуги він оцінив у 2000 доларів США. Правоохоронці зловили ділка під час отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі схеми

В Одесі місцевий житель вирішив заробити на видачі водійських посвідчень. За даними слідства, 23-річний чоловік пропонував громадянину "допомогу" у складанні теоретичного та практичного іспитів. Ділок запевняв, що має вплив на працівників територіального сервісного центру МВС. За це він вимагав 2000 доларів США — 1300 за складання теорії та ще 700 за практичний іспит. Він переконував "клієнта", що без хабаря скласти іспити неможливо.

Як покарають

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання частини грошей біля одного з житлових комплексів. Йому інкримінують вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами.Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Гроші, які вилучили у зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Гроші, які вилучили у зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини