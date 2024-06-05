В Одессе водолазы нашли тело полицейского из Ровно.

Водолазы нашли утопленницу в Черном море. Фото: ГСЧС

Сегодня днем в Одессе обнаружили тело лейтенанта полиции из Ровно, которую волной унесло с пирса. Водолазы ГСЧС искали девушку в водах Черного моря трое суток.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Водолазы ГСЧС нашли девушку, которую волной снесло с пирса. Сегодня днем, неподалеку от места, где произошла трагедия, водолазы обнаружили тело утопленницы", — говорится в сообщении.

Спасатели также призвали одесситов и гостей города соблюдать правила безопасности во время нахождения у водоемов. Следует соблюдать осторожность и остерегаться штормовой погоды во время пребывания на побережье.



"К сожалению, именно пренебрежение правилами приводит к таким трагедиям. А хорошие фотографии стоили 20-летней девушке жизни. Поэтому мы еще раз призываем заботиться о своей безопасности и соблюдать элементарные правила", — отметили в ДСНС.

Напомним, что 20-летняя девушка приехала на отдых в Одессу и решила сделать фото на память о городе на пирсе одного из пляжей. Однако из-за больших волн не удержалась на ногах и ее затянуло в воды Черного моря. Утопленницей оказалась полицейская из Ровно.

Мы писали, что полиция проводит расследование по факту инцидента в одном из дворов многоэтажки в спальном районе Одессы. Там мужчина изрезал дочь и жену, а затем выбросился из окна квартиры.

Также, по данным СМИ, ранее сотрудник Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона выбросился из окна своего дома. Инцидент произошел в ходе конфликта с супругой.