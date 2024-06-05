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Водолази знайшли тіло дівчини, яку хвилі затягнули у Чорне море

5 червня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі водолази знайшли тіло поліцейської з Рівного.
Водолази знайшли потопельницю у Чорному морі. Фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні вдень в Одесі виявили тіло лейтенантки поліції з Рівного, яку хвилею знесло з пірса. Водолази ДСНС шукали дівчину у водах Чорного моря три доби.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Одеській області.

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"Водолази ДСНС знайшли дівчину, яку хвилею знесло з пірса. Сьогодні вдень, неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники також закликали одеситів та гостей міста дотримуватися правил безпеки під час перебування біля водойм. Слід бути обережними та остерігатися штормової погоди під час перебування на узбережжі.

"На жаль, саме нехтування правилами призводить до таких трагедій. А гарні світлини коштували 20-річній дівчині життя. Тож ми ще раз закликаємо дбати про свою безпеку і дотримуватись елементарних правил", — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що 20-річна дівчина приїхала на відпочинок до Одеси та вирішила зробити фото на згадку про місто на пірсі одного з пляжів міста. Однак через великі хвилі не втрималась на ногах та її затягнуло у води Чорного моря. Потопельницею виявилась поліцейська з Рівного.

Ми писали, що поліція веде розслідування за фактом інциденту в одному з дворів багатоповерхівки у спальному районі Одеси. Там чоловік порізав доньку та дружину, а потім викинувся з вікна квартири. 

Також, за даними ЗМІ, раніше співробітник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викинувся з вікна свого помешкання. Інцидент стався під час конфлікту з дружиною.

Одеса
Чорне море
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ДСНС
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поліція
рятувальники
Одеська область
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